Парламентский комитет ассоциации Украина-ЕС соберется на этой неделе
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Парламентский комитет ассоциации Украина-ЕС соберется на заседание 13-14 марта в Страсбурге. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение на сайте Европарламента.
Так, в среду-четверг, 13-14 марта, ожидается 9-е заседание Парламентского комитета ассоциации между Украиной и ЕС.
Заседание в среду, как ожидается, начнется в 16:00 по киевскому времени, а в четверг - в 10:00 по Киеву.
Напомним, 11-12 марта Европейский парламент на пленарном заседании в Страсбурге будет определяться со своей позицией относительно будущих отношений ЕС с Россией, рассмотрев, в частности, возможность ограничения сотрудничества с Россией в ряде областей.