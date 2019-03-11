Парламентський комітет асоціації Україна-ЄС збереться цього тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Парламентський комітет асоціації Україна-ЄС збереться на засідання 13-14 березня у Страсбурзі. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення на сайті Європарламенту.
Так, у середу-четвер, 13-14 березня, очікується 9-е засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС.
Засідання у середу, як очікується, розпочнеться о 16:00 за київським часом, а в четвер - о 10:00 за Києвом.
Нагадаємо, 11-12 березня Європейський парламент на пленарному засіданні у Страсбурзі визначатиметься зі своєю позицією щодо майбутніх відносин ЄС з Росією, розглянувши, зокрема, можливість обмеження співпраці з Росією у низці областей.