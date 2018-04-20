Парламентский комитет ассоциации: Украина может претендовать на членство в ЕС

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 6088 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

14:36 • 24837 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

13:40 • 51002 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 65877 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
10:30 • 92116 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 133277 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 100748 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 133250 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 186669 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 282165 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
3м/с
74%
Популярные новости

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

7 апреля, 07:56 • 137600 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

7 апреля, 08:11 • 128065 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

7 апреля, 09:27 • 109591 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 146702 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 92853 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 95043 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 148925 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 399018 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 358506 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 443214 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

15:32 • 9520 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

15:21 • 10440 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 21031 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 31752 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 37743 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Парламентский комитет ассоциации: Украина может претендовать на членство в ЕС

Киев • УНН

 • 12272 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Украина имеет перспективу членства в Евросоюзе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на итоговое заявление и рекомендации по итогам Седьмого заседания парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС, который состоялся в Страсбурге 18-19 апреля.

Парламентский комитет ассоциации: Украина может претендовать на членство в ЕС

"Комитет Парламентской Ассоциации подчеркивает, что Соглашение об ассоциации не является конечной целью отношений между Украиной и ЕС и приветствует европейские устремления Украины; в этой связи отмечает, что Украина имеет европейскую перспективу в соответствии со статьей 49 Европейского союза и может подать заявку на членство в европейском Союзе, если она придерживается Копенгагенских критериев и принципов демократии, уважает основные свободы и права человека и права меньшинств, и обеспечивает верховенство права ", - говорится в заявлении.

В Комитете отметили, что ЕС должен подтвердить европейские стремления Украины в тексте окончательной декларации, которая будет принята на 20-м саммите Украина-ЕС в июле 2018 года.

Как сообщал УНН, ЕС хочет иметь своего спецпредставителя по вопросам Донбасса и Крыма.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$64.33
Bitcoin
$78,501.20
S&P 500
$5,011.93
Tesla
$227.94
Газ TTF
$37.20
Золото
$3,003.96
Ethereum
$1,555.88