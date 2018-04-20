Парламентский комитет ассоциации: Украина может претендовать на членство в ЕС

"Комитет Парламентской Ассоциации подчеркивает, что Соглашение об ассоциации не является конечной целью отношений между Украиной и ЕС и приветствует европейские устремления Украины; в этой связи отмечает, что Украина имеет европейскую перспективу в соответствии со статьей 49 Европейского союза и может подать заявку на членство в европейском Союзе, если она придерживается Копенгагенских критериев и принципов демократии, уважает основные свободы и права человека и права меньшинств, и обеспечивает верховенство права ", - говорится в заявлении.



В Комитете отметили, что ЕС должен подтвердить европейские стремления Украины в тексте окончательной декларации, которая будет принята на 20-м саммите Украина-ЕС в июле 2018 года.



Как сообщал УНН, ЕС хочет иметь своего спецпредставителя по вопросам Донбасса и Крыма.



