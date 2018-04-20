Парламентський комітет асоціації: Україна може претендувати на членство в ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Україна має перспективу членства в Євросоюзі. Про це передає УНН з посиланням на підсумкову заяву та рекомендації за підсумками Сьомого засідання Парламентського комітету асоціації Україна-ЄС, який відбувся у Страсбурзі 18-19 квітня.
"Комітет Парламентської Асоціації наголошує, що Угода про асоціацію не є кінцевою метою відносин між Україною та ЄС та вітає європейські прагнення України; в цьому зв'язку зазначає, що Україна має європейську перспективу відповідно до статті 49 Європейського союзу та може подати заявку на членство в Європейському Союзі, якщо вона дотримується Копенгагенських критеріїв та принципів демократії, поважає основні свободи та права людини та права меншин, і забезпечує верховенство права", - йдеться в заяві.
В Комітеті наголосили, що ЄС має підтвердити європейські прагнення України у тексті остаточної Декларації, яка буде прийнята на 20-му саміті Україна-ЄС в липні 2018 року.
Як повідомляв УНН, ЄС хоче мати свого спецпредставника з питань Донбасу і Криму.