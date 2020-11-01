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Парламентские выборы в Грузии: по экзит-полам лидирует правящая партия "Грузинская мечта"

Парламентские выборы в Грузии: по экзит-полам лидирует правящая партия "Грузинская мечта"

Киев  •  УНН

 • 18923 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. На парламентских выборах в Грузии лидирует партия власти “Грузинская мечта — Демократическая Грузия”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на четыре телеканала, проводившие экзит-полы — Mtavari Arkhi TV, Imedi TV, Formula 1 и Rustavi 2.

Все экзит-полы телеканалов показали разные результаты, однако все они показывают, что “Грузинская мечта” получила достаточно голосов, чтобы преодолеть отметку для самостоятельного формирования правительства — в законе эта отметка установлена на уровне 40,5 процента.

Так, опрос Imedi TV показал, что “Грузинская мечта” набирает 55 процентов, а главная оппозиционная партия “Единое национальное движение” Михаила Саакашвили — 23 процента.

В свою очередь, экзит-пол Mtavari Arkhi TV дал 41 процент для “Грузинской мечты” и 33 процента для “Единого национального движения”.

Телеканалы Formula 1 и Rustavi 2 со своими экзит-полам показали, что у “Грузинской мечты” 46 и 51 процент соответственно.

Грузинские оппозиционные партии “Единое национальное движение” и “Сила в единстве” предложили бывшему президенту Грузии, а ныне председателю исполкома Нацсовета реформ Украины Михаил Саакашвили стать кандидатом на должность премьер-министра от их политических сил. Он дал согласие. Однако уже к вечеру дня выборов Саакашвили заявил, что оппозиция побеждает на парламентских выборах в Грузии, поэтому он отказывается от поста премьер-министра, чтобы оппозиция смогла объединиться вокруг единой цели.

Парламентские выборы в Грузии проходили 31 октября. В них принимали участие 48 партий и два блока. Избиратели выбирали 150 депутатов — 120 по пропорциональной системе и 30 — по мажоритарной. Право голоса имели более 3,5 миллиона граждан Грузии. Для них до 20:00 работали до 3,8 тысячи избирательных участков.

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