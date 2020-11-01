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Парламентські вибори в Грузії: за екзит-полами лідирує владна партія “Грузинська мрія”

Парламентські вибори в Грузії: за екзит-полами лідирує владна партія “Грузинська мрія”

Київ • УНН

 • 18929 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. На парламентських виборах у Грузії лідирує партія влади “Грузинська мрія — Демократична Грузія”. Про це повідомляє УНН із посиланням на чотири телеканали, що проводили екзит-поли Mtavari Arkhi TV, Imedi TV, Formula 1 та Rustavi 2. 

Всі екзит-поли телеканалів показали різні результати, проте всі вони демонструють, що “Грузинська мрія” здобула достатньо голосів, щоб подолати позначку для самостійного формування уряду — у законі ця позначка встановлена на рівні 40,5 відсотка.

Так, опитування Imedi TV показало, що “Грузинська мрія” набирає 55 відсотків, а головна опозиційна партія “Єдиний національний рух” Міхеїла Саакашвілі — 23 відсотки.

Своєю чергою, екзит-пол Mtavari Arkhi TV дав 41 відсоток для “Грузинської мрії” та 33 відсотки для “Єдиний національного руху”.

Телеканали Formula 1 та Rustavi 2 зі своїми екзит-полами показали, що у “Грузинської мрії” 46 та 51 відсоток відповідно.

Грузинські опозиційні партії “Єдиний національний рух” й “Сила в єдності” запропонували колишньому президенту Грузії, а нині голові виконкому Нацради реформ України Міхеїлу Саакашвілі стати кандидатом на посаду прем’єр-міністра від їхніх політичних сил. Він дав згоду. Проте вже під вечір дня виборів Саакашвілі заявив, що опозиція перемагає на парламентських виборах в Грузії, тому він відмовляється від поста прем’єр-міністра, щоб опозиція змогла об’єднатися навколо єдиної мети.

Парламентські вибори в Грузії проходили 31 жовтня. У них брали участь 48 партій і два блоки. Виборці обирали 150 депутатів — 120 за пропорційною системою і 30 — за мажоритарною. Право голосу мали понад ніж 3,5 мільйона громадян Грузії. Для них до 20:00 працювали до 3,8 тисячі виборчих дільниць.

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