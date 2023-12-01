Парламентарии Украины и Дании встретились в Николаеве, где обсудили ситуацию с безопасностью

Члены Комитета внешней политики, Комитета правоохранительной деятельности и Совета внешней политики Парламента Дании прибыли в Николаев, чтобы обсудить, в частности, актуальную ситуацию с безопасностью и гуманитарную ситуацию в Украине. Об этом сообщила Верховная Рада Украины, пишет УНН.

Детали

Во время рабочей поездки украинские и датские парламентарии ознакомились с разрушенными объектами. Также во время встреч с представителями местной власти были подняты вопросы актуальной ситуации с безопасностью и гуманитарной ситуации в Украине, в частности в Николаевской области, будущее освобождение оккупированных территорий, усиление военно-технической, экономической и гуманитарной помощи Украине, возможности реализации инвестиций и восстановления поврежденных россией объектов и расследования военных преступлений.

Кроме этого детальное внимание было уделено обсуждению европейской и евроатлантической интеграции Украины, перспективам получения членства в Европейском Союзе и НАТО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский посетил Николаевскую область, где ознакомился с деталями патроната Дании над регионом