Парламентарии Украины и Дании встретились в Николаеве, где обсудили ситуацию с безопасностью
Во время рабочей поездки украинские и датские парламентарии ознакомились с разрушенными объектами в Николаеве.
Правительство назначило нового главу Госспецсвязи: им стал военный Юрий Мироненко
Новым председателем Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины назначен военный Юрий Мироненко. Это произошло после увольнения предыдущего руководства из-за обвинений в хищении 62 миллионов гривен.
В заложниках у ХАМАС остаются 137 человек - СМИ
Израиль заявляет, что 137 заложников все еще удерживаются в секторе Газа. Представитель израильского правительства Эйлон Леви подробно описал данные по заложникам, отметив в частности, что среди них: 20 женщин и двое детей, а также 11 иностранных граждан.
Погода на 2 декабря: снег и гололедица по всей стране, на западе сильные осадки
Завтра в западных областях возможны значительные снег и дождь, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.
Шторм в Крыму: на пляже в Гурзуфе нашли тело мужчины на пляже в Гурзуфе
На пляже в Гурзуфе было найдено тело мужчины, которое, вероятно, прибило к берегу с Черного моря, личность погибшего устанавливают.
В Финляндии подтверждается существование самого северного кладбища человечества времен каменного века
На археологическом объекте Тайниаро в Финляндии, расположенном в 80 километрах от Полярного круга, были проведены дополнительные полевые исследования, чтобы подтвердить расположение доисторического кладбища охотников-собирателей, хотя никаких останков скелетов не сохранилось.
Забастовка перевозчиков: Украина и Польша договорились о частичном разблокировании границы
Украина и Польша договорились разблокировать пункт пропуска Угринов-Долгобичув для пустых грузовиков и создать в системе "еЧерга" отдельных пасов для пустых транспортных средств на пунктах пропуска "Ягодин - Дорогуск" и "Краковец - Корчева";.
Украинские водители на ПП "Краковец-Корчева" объявили голодовку
Украинские водители на границе Краковец-Корчова с Польшей объявили голодовку, требуя пропуска большего количества грузовиков на фоне блокады со стороны польских перевозчиков.
С бассейном и ультрафиолетовыми лампами: в столичном зоопарке показали аІІ-inclusive для пеликанов в теплом зимнем домике
Пеликаны Киевского зоопарка переехали в теплый зимний домик, оборудованный бассейном и специальными лампами, где им ежедневно будут скармливать до 2 кг рыбы.
Швейцария в этом году заморозила 8,8 млрд долларов российских активов
Швейцария заморозила примерно 7,7 миллиарда швейцарских франков ($8,81 миллиарда) финансовых активов, принадлежащих россии, несколько увеличившись с прошлогодних 7,5 миллиарда. Точная сумма будет подтверждена после того, как швейцарские банки отчитаются перед правительством до конца второго квартала 2024 года.