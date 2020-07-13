Парламентарии поддержали внесение изменений в закон о рынке электроэнергии

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 77483 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 104982 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 109876 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 138292 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 112228 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 133906 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102514 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102659 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104912 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102212 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Актуальное
Парламентарии поддержали внесение изменений в закон о рынке электроэнергии

Парламентарии поддержали внесение изменений в закон о рынке электроэнергии

Киев  •  УНН

 • 13105 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №3199 о внесении изменений в ЗУ "О рынке электроэнергии". Соответствующее решение поддержали 242 народных депутата Украины, передает корреспондент УНН.

Законопроектом предлагается предоставить Кабмину возможность устанавливать для некоторых предприятий обязательную продажу на постоянной основе определенного объема электрической энергии по долгосрочным (не менее пяти лет) двусторонним договорам на специальных электронных аукционах исключительно конечным потребителям которые:

- имеют цель создание новых и последующую эксплуатацию объектов, совокупная проектная мощность электроустановок которых составляет 100 МВт и выше;

- условия потребления таких объектов отличаются постоянным потреблением, прогнозируемостью и минимальным риском небаланса;

- хозяйственная деятельность таких предприятий (основной производственный процесс) не связан с выбросами парниковых газов.

Напомним, правительственный законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О рынке электрической энергии" №3657 рассмотрят на пленарном заседании Верховной Рады.

Украинские Национальные Новости

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