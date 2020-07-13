Парламентарі підтримали внесення змін до закону про ринок електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект №3199 про внесення змін до ЗУ "Про ринок електричної енергії". Відповідне рішення підтримали 242 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Законопроектом пропонується надати Кабміну можливість встановлювати для деяких підприємств обов’язковий продаж на постійній основі визначеного обсягу електричної енергії за довгостроковими (не менш, ніж п’ять років) двосторонніми договорами на спеціальних електронних аукціонах виключно кінцевим споживачам які:
- мають на меті створення нових та наступну експлуатацію об’єктів, сукупна проектна потужність електроустановок яких складає 100 МВт та вище;
- умови споживання таких об’єктів відрізняються сталим споживанням, прогнозованістю та мінімальним ризиком небалансу;
- господарська діяльність таких підприємств (основний виробничий процес) не пов’язаний з викидами парникових газів.
Нагадаємо, урядовий законопроект "Про внесення змін до Закону України "Про ринок електричної енергії" №3657 розглянуть на пленарному засіданні Верховної Ради.