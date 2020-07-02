Урядовий законопроект про електроенергію винесено на пленарний розгляд ВР

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КИЇВ. 2 липня. УНН. Урядовий законопроект "Про внесення змін до Закону України "Про ринок електричної енергії" №3657 розглянуть на пленарному засіданні Верховної Ради. Про це повідомили у Міненерго, передає УНН.

Відповідне рішення прийнято на засіданні комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, зазначають у міністерстві.

"Проект закону, підготовлений міністерством енергетики, схвалено Кабінетом Міністрів України та підтримано 11 членами профільного Комітету. Проект закону №3657 спрямований на удосконалення функціонування ринку електричної енергії, усунення спотворення ціноутворення та маніпуляцій на ринку електричної енергії та забезпечення гарантованого постачання електричної енергії споживачам", - інформують у Міненерго.

Зокрема урядовим законопроектом № 3657 передбачається:

▪️ подовження строку зобов’язання діючих постачальників універсальних послуг постачати електричну енергію побутовим та малим непобутовим споживачам на один рік та відтермінування на один рік проведення конкурсу з визначення постачальника універсальних послуг;

▪️ подовження строку зобов’язання чинного постачальника "останньої надії" постачати електричну енергію ще на один рік та надання додаткового часу для належної організації конкурсу;

▪️ тимчасово призупинити імпорт електричної енергії з держав, що не є членами Енергетичного Співтовариства;

▪️ з метою захисту вітчизняного ринку електроенергії та вітчизняних виробників;

▪️ зменшення обсягу електричної енергії, яка підлягає обов’язковому продажу на ринку "на добу наперед", що дозволить збільшити обсяг електричної енергії, яка буде реалізуватися за двосторонніми договорами на електронних аукціонах, для ДП "НАЕК "Енергоатом";

▪️ надання права гарантованому покупцю здійснювати продаж електричної енергії за двосторонніми договорами на електронних аукціонах за цінами, що визначаються за результатами аукціону та встановлення для гарантованого покупця граничної ціни продажу електроенергії, з метою покращення фінансової ситуації ДП "Гарантований покупець";

▪️ скорочення терміну проведення конкурсу на будівництво генеруючої потужності.

Нагадаємо, народним обранцем від "Слуги народу" Андрієм Жупаниним подано альтернативний законопроект, який, на відміну від урядового, передбачає дозвіл імпорту електроенергії з РФ. 

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