Правительственный законопроект об электроэнергии вынесен на пленарное рассмотрение ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Правительственный законопроект "О внесении изменений в Закон Украины" О рынке электрической энергии "№3657 рассмотрят на пленарном заседании Верховной Рады. Об этом сообщили в Минэнерго, передает УНН.
Соответствующее решение принято на заседании комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, отмечают в министерстве.
"Проект закона, подготовленный министерством энергетики, одобрен Кабинетом Министров Украины и поддержан 11 членами профильного комитета. Проект закона №3657 направлен на усовершенствование функционирования рынка электрической энергии, устранение искажения ценообразования и манипуляций на рынке электроэнергии и обеспечение гарантированного снабжения электрической энергии потребителям", - информируют в Минэнерго.
В частности правительственным законопроектом №3657 предусматривается:
▪️ продление срока обязательств действующих поставщиков универсальных услуг поставлять электрическую энергию бытовым и малым бытовым потребителям на один год и отсрочку на один год проведения конкурса по определению поставщика универсальных услуг;
▪️ продление срока обязательства действующего поставщика "последней надежды" поставлять электрическую энергию еще на один год и предоставление дополнительного времени для надлежащей организации конкурса;
▪️ временно приостановить импорт электроэнергии из государств, не являющихся членами Энергетического Сообщества;
▪️ с целью защиты отечественного рынка электроэнергии и отечественных производителей;
▪️ уменьшение объема электрической энергии, подлежащей обязательной продаже на рынке "на сутки вперед", что позволит увеличить объем электрической энергии, будет реализоваться по двусторонним договорам на электронных аукционах, для ГП "НАЭК "Энергоатом";
▪️ предоставление права гарантированному покупателю осуществлять продажу электрической энергии по двусторонним договорам на электронных аукционах по ценам, которые определяются по результатам аукциона и установка для гарантированного покупателя предельной цены продажи электроэнергии, с целью улучшения финансовой ситуации ГП "Гарантированный покупатель";
▪️ сокращение срока проведения конкурса на строительство генерирующей мощности.
Напомним, народным избранником от "Слуги народа" Андреем Жупаниным подан альтернативный законопроект, который, в отличие от правительственного, предполагает разрешение импорта электроэнергии из РФ.