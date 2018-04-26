Парламент Армении 1 мая будет избирать премьер-министра

“Согласно ч.3 ст.140 конституционного закона РА „Регламент Национального собрания“, заявляю, что вопрос избрания премьер-министра будет обсужден 1 мая, в 12:00, на созываемом силой закона специальном заседании НС”, — говорится в сообщении Баблояна.

Как сообщал УНН, 23 апреля премьер Армении Серж Саргсян, из-за которого в стране вторую неделю не утихают протесты, подал в отставку.

Сразу после этого в Ереване состоялось экстренное заседание кабинета министров, на котором исполняющим обязанности главы правительства назначен первый вице-премьер Карена Карапетяна.