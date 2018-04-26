Парламент Армении 1 мая будет избирать премьер-министра
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. В Армении 1 мая состоится специальное заседание парламента по вопросу избрания премьер-министра. Об этом заявил председатель Национального собрания Армении Ара Баблоян, передает УНН со ссылкой на Радио Азатутюн.
“Согласно ч.3 ст.140 конституционного закона РА „Регламент Национального собрания“, заявляю, что вопрос избрания премьер-министра будет обсужден 1 мая, в 12:00, на созываемом силой закона специальном заседании НС”, — говорится в сообщении Баблояна.
Как сообщал УНН, 23 апреля премьер Армении Серж Саргсян, из-за которого в стране вторую неделю не утихают протесты, подал в отставку.
Сразу после этого в Ереване состоялось экстренное заседание кабинета министров, на котором исполняющим обязанности главы правительства назначен первый вице-премьер Карена Карапетяна.