Парламент Вірменії 1 травня обиратиме прем'єр-міністра
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. У Вірменії 1 травня відбудеться спеціальне засідання парламенту з питання обрання прем'єр-міністра. Про це заявив голова Національних зборів Вірменії Ара Баблоян, передає УНН з посиланням на Радіо Азатутюн.
"Згідно з ч.3 ст.140 конституційного закону РВ "Регламент Національних зборів", заявляю, що питання обрання прем'єр-міністра буде обговорено 1 травня, о 12:00, на скликаному силою закону спеціальному засіданні НЗ", - йдеться в повідомленні Баблояна.
Як повідомляв УНН, 23 квітня прем'єр Вірменії Серж Саргсян, через якого в країні другий тиждень не вщухають протести, подав у відставку.
Відразу після цього в Єревані відбулося екстрене засідання кабінету міністрів, на якому виконуючим обов'язки глави уряду призначено першого віце-прем'єр Карена Карапетяна.