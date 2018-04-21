Парламент Турции одобрил законопроект о досрочных выборах

За законопроект проголосовали 386 депутатов.

В заседании парламента также приняли участие премьер-министр Бина Йылдырым и лидер Партии националистического движения Девлет Бахчели.

Напомним, о проведении внеочередных выборов ранее сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Как сообщал УНН, Центробанк Турции вывел из США 220 тонн своего золотого запаса. Сейчас другие турецкие банки - Ziraat Bank и Vakıfbank также начали работу по переносу золотого запаса в объеме 95 тонн из США в Турцию.