Парламент Туреччини схвалив законопроект про дострокові вибори
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Парламент Туреччини схвалив законопроект про проведення 24 червня дострокових президентських і парламентських виборів. Про це повідомляє видання Анадолу, передає УНН.
За законопроект проголосували 386 депутатів.
У засіданні парламенту також взяли участь прем'єр-міністр Біна Йилдирим і лідер Партії націоналістичного руху Девлет Бахчелі.
Нагадаємо, про проведення позачергових виборів раніше повідомив президент країни Реджеп Таїп Ердоган.
Як повідомляв УНН, Центробанк Туреччини вивів зі США 220 тонн свого золотого запасу. Зараз інші турецькі банки - Ziraat Bank і Vakıfbank також розпочали роботу з перенесенню золотого запасу в обсязі 95 тонн зі США до Туреччини.