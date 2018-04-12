Парламент Румынии отказался давать автономию венграм

Согласно докладу Комиссии по вопросам государственного управления в Палате депутатов Румынии, "законодательная инициатива в основном направлена ​​на создание отдельного государственного органа параллельно с румынским унитарным национальным государством".

Как сообщал УНН, почти 3000 этнических венгров собрались в субботу в румынском городе Тыргу-Муреш с требованием автономии для Секейського края.