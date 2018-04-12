Парламент Румунії відмовився надавати автономію угорцям
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Нижня палата парламенту Румунії проголосувала проти автономії так званого Секейського краю – території, населеної етнічними угорцями. Про це повідомляє УНН з посиланням на Romania-Insider.
Згідно з доповіддю Комісії з питань державного управління в Палаті депутатів Румунії, "законодавча ініціатива в основному спрямована на створення окремого державного органу паралельно з румунською унітарною національною державою".
Як повідомляв УНН, майже 3 тисячі етнічних угорців зібралися в суботу в румунському місті Тиргу-Муреш з вимогою автономії для Секейського краю.