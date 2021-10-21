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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 28346 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Парламент ратифицировал ряд международных документов

Киев • УНН

 • 24521 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. Верховная Рада приняла ряд законов о ратификации, в частности письма о внесении изменений № 3 в Финансовое соглашение (проект “Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины”) между Украиной и Европейским инвестиционным банком, передает корреспондент УНН.

Парламент ратифицировал ряд международных документов

Детали

Так, ВР приняла законы о ратификации:

  • Соглашения (в форме обмена нотами) между Кабинетом Министров Украины и Правительством Королевства Дания об осуществлении оплачиваемых видов деятельности членами семей сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений (№ 0111)
  • Письма о внесении изменений № 3 в Финансовое соглашение (проект “Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины”) между Украиной и Европейским инвестиционным банком (№ 0113)
  • Соглашения о вкладе между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития относительно участия Украины в Фонде Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде (№ 0120)
  • Гарантийного соглашения “Проект развития АО „Укрпочта“: Логистическая сеть и Сельское отделение” между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития (№ 0123).
  • Меморандума о взаимопонимании между Украиной и Европейским полицейским офисом о конфиденциальности и обеспечении сохранности информации (№ 0075)
  • Соглашения между Украиной и Финляндской Республикой о взаимной охране информации с ограниченным доступом (№ 0089)
  • Закона о присоединении Украины к Конвенции о Европейском институте леса (№ 0094)
  • Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Эстонской Республики о техническом и финансовом сотрудничестве (№ 0108)

    • Дополнение

    Украина, Грузия и Молдова подписали Батумскую декларацию о евроинтеграции.

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