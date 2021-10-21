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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

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Парламент ратифікував низку міжнародних документів

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Верховна Рада ухвалила низку законів про ратифікацію, зокрема листа про внесення змін № 3 до Фінансової угоди (проект “Програма розвитку муніципальної інфраструктури України”) між Україною та Європейським інвестиційним банком, передає кореспондент УНН.

Парламент ратифікував низку міжнародних документів

Деталі

Так, ВР ухвалила закони про ратифікацію:

  • Угоди (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Данія про здійснення оплачуваних видів діяльності членами сімей співробітників дипломатичних представництв та консульських установ (№ 0111);
  • Листа про внесення змін № 3 до Фінансової угоди (проект “Програма розвитку муніципальної інфраструктури України”) між Україною та Європейським інвестиційним банком (№ 0113);
  • Угоди про внесок між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку щодо участі України у Фонді Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (№ 0120);
  • Гарантійної угоди “Проект розвитку АТ „Укрпошта“: Логістична мережа та Сільське відділення” між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку (№ 0123).
  • Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та Європейським поліцейським офісом стосовно конфіденційності та забезпечення збереження інформації (№ 0075);
  • Угоди між Україною та Фінляндською Республікою про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом (№ 0089);
  • Закону про приєднання України до Конвенції про Європейський інститут лісу (№ 0094);
  • Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Естонської Республіки про технічне та фінансове співробітництво (№ 0108);

    • Доповнення

    Україна, Грузія та Молдова підписали Батумську декларацію про євроінтеграцію.

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