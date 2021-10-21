Парламент ратифікував низку міжнародних документів
Київ • УНН
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КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Верховна Рада ухвалила низку законів про ратифікацію, зокрема листа про внесення змін № 3 до Фінансової угоди (проект “Програма розвитку муніципальної інфраструктури України”) між Україною та Європейським інвестиційним банком, передає кореспондент УНН.
Деталі
Так, ВР ухвалила закони про ратифікацію:
Угоди (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Данія про здійснення оплачуваних видів діяльності членами сімей співробітників дипломатичних представництв та консульських установ (№ 0111);
Листа про внесення змін № 3 до Фінансової угоди (проект “Програма розвитку муніципальної інфраструктури України”) між Україною та Європейським інвестиційним банком (№ 0113);
Угоди про внесок між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку щодо участі України у Фонді Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (№ 0120);
Гарантійної угоди “Проект розвитку АТ „Укрпошта“: Логістична мережа та Сільське відділення” між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку (№ 0123).
Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та Європейським поліцейським офісом стосовно конфіденційності та забезпечення збереження інформації (№ 0075);
Угоди між Україною та Фінляндською Республікою про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом (№ 0089);
Закону про приєднання України до Конвенції про Європейський інститут лісу (№ 0094);
Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Естонської Республіки про технічне та фінансове співробітництво (№ 0108);
Доповнення
Україна, Грузія та Молдова підписали Батумську декларацію про євроінтеграцію.