Парламент будет проводить консультации при назначении послов в ключевых стран - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Верховная Рада Украины будет проводить консультации при назначении послов в ключевых стран. Об этом в эфире "5 канала" заявила глава Комитета ВР по иностранным делам Анна Гопко, передает УНН.
"На 2017 год, кроме того, что парламент принял стратегию внешней политики - это может быть как документ СНБО или указ Президента, но проработан совместно. Второе - это мы уже финализируем наконец закон о дипломатической службе, который перезрел под те вызовы, которые есть, и это то, что Министерство иностранных дел представило ", - сказала она.
"Одно из изменений, что парламент Украины будет проводить консультации, которые будут иметь рекомендательный характер при назначении послов - это один из самых сложных вопросов, который был в этом году, такая вялая политика в назначении в ключевые страны. Сейчас более десяти стран, в которых послов нет ", - отметила Г.Гопко.
Нардеп также отметила, что впервые за 13 лет в украинском парламенте прошли слушания по актуальным вопросам внешней политики Украины.
"В парламентско-президентской республике мы должны были давно предложить стратегию внешней политики Украины", - отметила она.