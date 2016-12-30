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Парламент проводитиме консультації щодо призначення послів до ключових країн - нардеп

Парламент проводитиме консультації щодо призначення послів до ключових країн - нардеп

Київ • УНН

 • 7136 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. Верховна Рада України проводитиме консультації щодо призначення послів до ключових країн. Про це в ефірі “5 каналу” заявила голова Комітету ВР у закордонних справах Ганна Гопко, передає УНН.

“На 2017 рік, крім того, що парламент ухвалив стратегію зовнішньої політики — це може бути як документ РНБО чи указ Президента, але пропрацьований спільно. Друге — це ми вже фіналізуємо нарешті закон про дипломатичну службу, який перезрілий під ті виклики, які є, і це те, що Міністерство закордонних справ представило”, — сказала вона.

“Одна із змін, що парламент України проводитиме консультації, які матимуть рекомендаційний характер під час призначення послів — це одне з складних питань, яке було в цьому році, така млява політика в призначенні в ключові країни. Зараз більше десяти країн, в яких послів немає”, — зазначила Г.Гопко.

Нардеп також наголосила, що вперше за 13 років в українському парламенті відбулися слухання щодо актуальних питань зовнішньої політики України.

“В парламентсько-президентській республіці ми мали б давно запропонувати стратегію зовнішньої політики України”, — зазначила вона.

Українські Національні Новини

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