Парламент одобрил отмену НДС на НРК для армии
Киев • УНН
Рада освободила от НДС поставки наземных дронов для Сил обороны. Это ускорит передачу техники для эвакуации раненых и разведки.
Верховная Рада приняла законопроект №15259, который должен помочь обеспечить Силы обороны наземными беспилотными системами для транспортировки боеприпасов, эвакуации раненых и проведения разведки. Об этом сообщили в парламенте, передает УНН.
Детали
За соответствующий законопроект проголосовали 294 народных депутата.
Документ предусматривает освобождение от налога на добавленную стоимость операций по поставке наземных беспилотных систем на территорию Украины.
В парламенте отмечают, что принятие закона будет способствовать более быстрому обеспечению украинских военных роботизированными платформами, которые используются для логистики, эвакуации раненых, доставки боеприпасов и выполнения разведывательных задач.
