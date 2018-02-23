Парламент Нидерландов признал геноцидом убийства армян на территории бывшей Османской империи
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Нижняя палата парламента Нидерландов большинством голосов поддержала признание геноцидом массового убийства армян в Османской империи в 1915 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Крим.Реалии”.
Несмотря на такое голосование, исполняющий обязанности министра иностранных дел страны Сигрид Кааг заявила, что кабинет министров "продолжит проявлять сдержанность" в политически чувствительном вопросе.
Отношения между Турцией и Нидерландами ухудшились в прошлом году, когда Нидерланды отказали турецким министрам в доступе в страну, чтобы провести кампанию за референдум, который в итоге состоялся и предоставил президенту Тайипу Эрдогану больше полномочий.
Как сообщал УНН, нижняя палата парламента Нидерландов на голосовании поддержала отмену закона о консультативном референдуме, через который в 2016 году было заблокировано Соглашение об ассоциации Украины с Европейским Союзом.