Парламент Нидерландов признал геноцидом убийства армян на территории бывшей Османской империи

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 61780 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 74508 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 77294 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106819 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100269 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104505 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111490 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117075 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122773 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134277 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Парламент Нидерландов признал геноцидом убийства армян на территории бывшей Османской империи

Парламент Нидерландов признал геноцидом убийства армян на территории бывшей Османской империи

Киев  •  УНН

 • 14285 просмотра

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Нижняя палата парламента Нидерландов большинством голосов поддержала признание геноцидом массового убийства армян в Османской империи в 1915 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Крим.Реалии”.

Несмотря на такое голосование, исполняющий обязанности министра иностранных дел страны Сигрид Кааг заявила, что кабинет министров "продолжит проявлять сдержанность" в политически чувствительном вопросе.

Отношения между Турцией и Нидерландами ухудшились в прошлом году, когда Нидерланды отказали турецким министрам в доступе в страну, чтобы провести кампанию за референдум, который в итоге состоялся и предоставил президенту Тайипу Эрдогану больше полномочий.

Как сообщал УНН, нижняя палата парламента Нидерландов на голосовании поддержала отмену закона о консультативном референдуме, через который в 2016 году было заблокировано Соглашение об ассоциации Украины с Европейским Союзом.

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