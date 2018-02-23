Парламент Нідерландів визнав геноцидом вбивства вірмен на території колишньої Османської імперії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Нижня палата парламенту Нідерландів більшістю голосів підтримала визнання геноцидом масового вбивства вірмен в Османській імперії у 1915 році. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Крим.Реалії”.
Попри таке голосування, виконувач обов’язків міністра закордонних справ країни Сігрід Кааг заявила, що кабінет міністрів “продовжить проявляти стриманість” у політично чутливому питанні.
Відносини між Туреччиною та Нідерландами погіршилися торік, коли Нідерланди відмовили турецьким міністрам в доступі до країни, щоб провести кампанію за референдум, який в підсумку відбувся і надав президенту Таїпу Ердогану більше повноважень.
Як повідомляв УНН, нижня палата парламенту Нідерландів на голосуванні підтримала скасування закону про консультативний референдум, через який в 2016 році було заблоковано Угоду про асоціацію України з Європейським Союзом.