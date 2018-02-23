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Парламент Нідерландів визнав геноцидом вбивства вірмен на території колишньої Османської імперії

Київ • УНН

 • 14288 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Нижня палата парламенту Нідерландів більшістю голосів підтримала визнання геноцидом масового вбивства вірмен в Османській імперії у 1915 році. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Крим.Реалії”.

Попри таке голосування, виконувач обов’язків міністра закордонних справ країни Сігрід Кааг заявила, що кабінет міністрів “продовжить проявляти стриманість” у політично чутливому питанні.

Відносини між Туреччиною та Нідерландами погіршилися торік, коли Нідерланди відмовили турецьким міністрам в доступі до країни, щоб провести кампанію за референдум, який в підсумку відбувся і надав президенту Таїпу Ердогану більше повноважень.

Як повідомляв УНН, нижня палата парламенту Нідерландів на голосуванні підтримала скасування закону про консультативний референдум, через який в 2016 році було заблоковано Угоду про асоціацію України з Європейським Союзом.

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