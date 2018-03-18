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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 3985 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
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Парламент Китая переизбрал на второй срок премьера Госсовета Ли Кэцян

Парламент Китая переизбрал на второй срок премьера Госсовета Ли Кэцян

Киев  •  УНН

 • 15169 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Депутаты первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва в воскресенье переизбрали Ли Кэцян на второй срок на пост премьера Госсовета КНР (главы правительства). Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

Его кандидатуру поддержали 2964 депутата, двое проголосовали против.

Кандидатура Ли Кэцян на пост главы правительства была предложена председателем КНР Си Цзиньпином. После утверждения премьер предложит кандидатуры своих заместителей, членов Госсовета, глав министерств, комиссий, председателя Народного банка Китая (Центробанка), генерального аудитора и начальника секретариата.

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Ли Кэцян родился в 1955 году в восточной провинции Аньхой, в возрасте 20 лет вступил в Компартию Китая. Окончил юридический факультет Пекинского университета, а также Академию экономических наук Китая.

С 1998 по 2003 год он был губернатором провинции Хэнань (Центральный Китай), с 2004 по 2007 год - секретарем парткома северо-восточной провинции Ляонин. В 2008-2013 годах Ли Кэцян занимал должность вице-премьера Госсовета КНР, а в 2013 году возглавил правительство страны.

Напомним, депутаты первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва 17 марта единогласно проголосовали за переизбрание Си Цзиньпина на пост председателя КНР на второй срок. Си Цзиньпин также переизбран на высший государственный пост по управлению вооруженными силами - председателя Центрального военного совета Китая (ЦВС КНР).

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