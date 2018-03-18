Парламент Китаю переобрав на другий термін прем'єра Держради Лі Кецяна
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Депутати першої сесії Всекитайських зборів народних представників (ВЗНП) 13-го скликання в неділю переобрали Лі Кецяна на другий термін на посаді прем'єра Держради КНР (глави уряду). Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАРС.
Його кандидатуру підтримали 2964 депутата, двоє проголосували проти.
Кандидатура Лі Кецяна на пост глави уряду була запропонована головою КНР Сі Цзіньпіном. Після затвердження прем'єр запропонує кандидатури своїх заступників, членів Держради, глав міністерств, комісій, голови Народного банку Китаю (Центробанку), генерального аудитора і начальника секретаріату.
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Лі Кецян народився в 1955 році в східній провінції Аньхой, у віці 20 років вступив в Компартію Китаю. Закінчив юридичний факультет Пекінського університету, а також Академію економічних наук Китаю.
З 1998 по 2003 рік він був губернатором провінції Хенань (Центральний Китай), з 2004 по 2007 рік - секретарем парткому північно-східній провінції Ляонін. У 2008-2013 роках Лі Кецян займав посаду віце-прем'єра Держради КНР, а в 2013 році очолив уряд країни.
Нагадаємо, депутати першої сесії Всекитайських зборів народних представників (ВЗНП) 13-го скликання 17 березня одноголосно проголосували за переобрання Сі Цзіньпіна на посаду голови КНР на другий термін. Сі Цзіньпін також переобраний на вищу державну посаду з управління збройними силами - голови Центральної військової ради Китаю (ЦВС КНР).