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В Израиле заявили о возможности досрочных выборов

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КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Израиле состоялась встреча премьер-министра, лидера партии "Ликуд" Биньямина Нетаньяху и министра образования, лидера партии "Байт Иегуди" Нафтали Беннета. По итогам встречи стало известно о возможном распаде правящей коалиции и о том, что в воскресенье, 18 ноября, будет объявлено о досрочных выборах в Кнессет (парламент). Но Нетаньяху с этим не согласен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Jerusalem Post.

"Почти все партнеры коалиции Ликуда призвали как можно скорее выйти на досрочные выборы, но премьер-министр Биньямин Нетаньяху публично продолжал выражать надежду, что этого не произойдет", - говорится в публикации.

К распаду коалиции привела отставка министра обороны, лидера партии "Наш дом Израиль" Авигдора Либермана, которая состоялась на неделе. У экс-министра, который занимает жесткую позицию относительно палестинских территорий, возникли разногласия с правительством относительно дальнейших шагов в Секторе Газа.

После отставки министра Либермана, правительственная коалиция, которую возглавляет партия "Ликуд", имеет только 61 парламентский мандат из 120.

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Встреча Нетаньяху и Беннета не смогла изменить ситуацию и привести к соглашению, которое позволило бы сохранить коалицию, но Нетаньяху с этим не согласен.

"Слухи о том, что было принято решение о досрочных выборах, не является правильным", - сообщил пресс-секретарь Нетаньяху.

Сообщается, что премьер-министр планирует встретиться с партийными лидерами в начале следующей недели. Встречи Нетаньяху с лидерами партий на следующей неделе, вероятно, будут сосредоточены на достижении согласованной даты проведения выборов.

Как сообщал УНН, министр обороны Израиля Авигдор Либерман объявил об отставке. Выступая на заседании фракции своей партии в Кнессете, он назвал прекращение огня по сектору Газа капитуляцией перед террористами. В группировке ХАМАС приветствовали его отставку, назвав инцидент "победой Газы".

До этого, жители города Сдерот на юге Израиля, недовольные решением властей о перемирии, 13 ноября устроили две спонтанных акции протеста на въездах в город.

Напоминаем, накануне стало известно, что палестинские военные в секторе Газа заявили, что готово заключить перемирие с Израилем при посредничестве Египта, если Тель-Авив примет аналогичное решение.

Перед этим, ХАМАС и другие радикальные палестинские группировки запустили по территории Израиля более 370 ракет. На что Израиль ответил массовыми авиаударами.

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