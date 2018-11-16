В Израиле заявили о возможности досрочных выборов

КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Израиле состоялась встреча премьер-министра, лидера партии "Ликуд" Биньямина Нетаньяху и министра образования, лидера партии "Байт Иегуди" Нафтали Беннета. По итогам встречи стало известно о возможном распаде правящей коалиции и о том, что в воскресенье, 18 ноября, будет объявлено о досрочных выборах в Кнессет (парламент). Но Нетаньяху с этим не согласен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Jerusalem Post.