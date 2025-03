По Ізраїлю з сектора Гази запустили 370 ракет

“З початку широкомасштабної атаки проти ізраїльських цивільних осіб з боку терористичних організацій в секторі Гази були зафіксовані 370 запусків ракет по Ізраїлю, близько 100 запусків були перехоплені системою ППО “Залізний купол”, — йдеться в поширеній військовими заяві. В армії відзначили, що за останні сім годин по єврейській державі були випущені не менше 70 ракет.

За інформацією газети Haaretz в результаті обстрілів загинула одна людина. Ізраїльські медики повідомили тільки про 53 постраждалих.

Нагадуємо, в армійській прес-службі також повідомили, що Армія оборони Ізраїлю вразила понад 100 військових об’єктів в секторі Гази у відповідь на ракетний обстріл.

“На цей момент вражені понад 100 військових цілей, включаючи три стратегічні об’єкти і урядові структури ХАМАС, що використовувалися у військових цілях”, — йдеться в поширеній військовими заяві. “Тривалі удари ізраїльської армії в секторі Гази наносяться у відповідь на серйозні терористичні атаки — ракетні та мінометні обстріли території Ізраїлю з Гази”, — додали в прес-службі.

WATCH UNTIL THE END: This is the true impact of terror. 300+ rockets fired from #Gaza at innocent #Israelis. Civilians are #NotATarget.

CC: @UN pic.twitter.com/Mht4qEiUZ7

— Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) 13 листопада 2018 р.