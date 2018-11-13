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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106833 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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7 марта, 17:42 • 145585 просмотра

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7 марта, 15:45 • 136985 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118102 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145414 просмотра

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По Израилю из сектора Газа запустили 370 ракет

По Израилю из сектора Газа запустили 370 ракет

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 ноября. УНН. Палестинские радикалы запустили из сектора Газа с вечера понедельника 370 ракет по Израилю, 100 из них перехвачены системой ПВО “Железный купол”. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Армии обороны Израиля, передает УНН.

“С начала широкомасштабной атаки против израильских гражданских лиц со стороны террористических организаций в секторе Газа были зафиксированы 370 запусков ракет по Израилю, около 100 запусков были перехвачены системой ПВО “Железный купол”, — говорится в распространенном военными заявлении. В армии отметили, что за последние семь часов по еврейскому государству были выпущены не менее 70 ракет.

По информации газеты Haaretz в результате обстрелов погиб один человек. Израильские медики сообщили только о 53 пострадавших.

Напоминаем, в армейской пресс-службе также сообщили, что Армия обороны Израиля поразила более 100 военных объектов в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы.

“К настоящему моменту поражены более 100 военных целей, включая три стратегических объекта и правительственные структуры ХАМАС, использовавшиеся в военных целях”, — говорится в распространенном военными заявлении. “Продолжающиеся удары израильской армии в секторе Газа наносятся в ответ на серьезные террористические атаки — ракетные и минометные обстрелы территории Израиля из Газы”, — добавили в пресс-службе.

WATCH UNTIL THE END: This is the true impact of terror. 300+ rockets fired from #Gaza at innocent #Israelis . Civilians are #NotATarget .
CC: @UN pic.twitter.com/Mht4qEiUZ7

— Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) 13 ноября 2018

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