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Міністр оборони Ізраїлю пішов у відставку, звинувативши уряд в капітуляції перед терористами

Київ • УНН

 • 8186 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман оголосив про відставку, повідомляє The Jerusalem Post, інформує УНН з посиланням на відповідний матеріал видання.

Виступаючи на засіданні фракції своєї партії в Кнесеті, він назвав припинення вогню по сектору Гази капітуляцією перед терористами. В угрупованні ХАМАС привітали його відставку, назвавши інцидент “перемогою Гази”.

13 листопада Авігдор Ліберман і ще троє міністрів ізраїльського уряду виступили проти того, щоб палестинське керівництво в секторі Гази і ізраїльський уряд уклали перемир’я. Сторони домовилися про припинення взаємних обстрілів за посередництва Єгипту.

Жителі міста Сдерот на півдні Ізраїлю, незадоволені рішенням влади про перемир’я, 13 листопада влаштували дві спонтанних акції протесту на в’їздах в місто.

Нагадуємо, напередодні стало відомо, що палестинські військові в секторі Гази заявили, що готові укласти перемир’я з Ізраїлем за посередництва Єгипту, якщо Тель-Авів прийме аналогічне рішення.

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