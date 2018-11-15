Министр обороны Израиля ушел в отставку, обвинив правительство в капитуляции перед террористами
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман объявил об отставке, сообщает The Jerusalem Post, передает УНН со ссылкой на соответствующий материал издания.
Выступая на заседании фракции своей партии в Кнессете, он назвал прекращение огня по сектору Газа капитуляцией перед террористами. В группировке ХАМАС приветствовали его отставку, назвав инцидент “победой Газы”.
13 ноября Авигдор Либерман и еще трое министров израильского правительства выступили против того, чтобы палестинское руководство в секторе Газа и израильское правительство заключили перемирие. Стороны договорились о прекращении взаимных обстрелов при посредничестве Египта.
Жители города Сдерот на юге Израиля, недовольны решением властей о перемирии, 13 ноября устроили две спонтанных акции протеста на въездах в город.
Напоминаем, накануне стало известно, что палестинские военные в секторе Газа заявили, что готовы заключить перемирие с Израилем при посредничестве Египта, если Тель-Авив примет аналогичное решение.