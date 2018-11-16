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В Ізраїлі заявили про можливість дострокових виборів

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. У Ізраїлі відбулася зустріч прем’єр-міністра, лідера партії “Лікуд” Біньяміна Нетаньяху та міністра освіти, лідера партії “Байт Ієгуді” Нафталі Беннета. За підсумками зустрічі стало відомо про можливий розпад правлячої коаліції й про те, що в неділю, 18 листопада, буде оголошено про дострокові вибори в Кнесет (парламент). Але Нетаньяху не погоджується з цим. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Jerusalem Post.

“Майже всі партнери коаліції Лікуда закликали якомога швидше вийти на дострокові вибори, але прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху публічно продовжував висловлювати сподівання, що цього не відбудеться в п’ятницю”, — йдеться в публікації.

До розпаду коаліції привела відставка міністра оборони, лідера партії “Наш дім Ізраїль” Авігдора Лібермана, яка відбулася на тижні. У екс-міністра, який займає жорстку позицію стосовно палестинських територій, виникли розбіжності з урядом щодо подальших кроків в Секторі Газа.

Після відставки міністра Лібермана, урядова коаліція, яку очолює партія “Лікуд”, має лише 61 парламентський мандат з 120.

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Зустріч Нетаньяху і Беннета не змогла змінити ситуацію та призвести до угоди, яка дозволила б зберегти коаліцію, але Нетаньяху з цим не погоджується.

“Чутки про те, що було прийнято рішення про дострокові вибори, не є правильними”, - повідомив прес-секретар Нетаньяху.

Повідомляється, що прем'єр-міністр планує зустрітися з партійними лідерами на початку наступного тижня. Зустрічі Нетаньяху з лідерами партій на наступному тижні, ймовірно, будуть зосереджені на досягненні узгодженої дати проведення виборів.

Як повідомляв УНН, міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман оголосив про відставку. Виступаючи на засіданні фракції своєї партії в Кнесеті, він назвав припинення вогню по сектору Гази капітуляцією перед терористами. В угрупованні ХАМАС привітали  його відставку, назвавши інцидент “перемогою Гази”.

До цього, мешканці міста Сдерот на півдні Ізраїлю, незадоволені рішенням влади про перемир’я, 13 листопада влаштували дві спонтанних акції протесту на в’їздах в місто.

Нагадуємо, напередодні стало відомо, що палестинські військові в секторі Гази заявили, що готові укласти перемир’я з Ізраїлем за посередництва Єгипту, якщо Тель-Авів прийме аналогічне рішення.

Перед цим, ХАМАС та інші радикальні палестинські угрупування запустили по території Ізраїлю понад 370 ракет. На що Ізраїль відповів масовими авіаударами.

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