Парламент разрешил отдельным подразделениям ГБР заниматься оперативно-розыскной деятельностью

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 44814 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 67089 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 83660 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 96314 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 123446 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111763 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137870 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144664 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130148 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130204 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Парламент разрешил отдельным подразделениям ГБР заниматься оперативно-розыскной деятельностью

Парламент разрешил отдельным подразделениям ГБР заниматься оперативно-розыскной деятельностью

Киев  •  УНН

 • 9135 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования деятельности Государственного бюро расследований. За законопроект № 5395-д во втором чтении проголосовали 277 народных депутатов, передает УНН.

Законом предусматривается, что сотрудники ГБР осуществляют оперативно-розыскную деятельность, следователи (розыскные) и негласные следственные (розыскные) действия.

Устанавливается, что директором территориального органа Государственного бюро расследований может быть гражданин Украины, имеющий высшее юридическое образование, имеет стаж работы в области права не менее семи лет (после получения высшего образования), имеет опыт работы на руководящих должностях не менее 3 лет и свободно владеет на государственном языке.

Руководителем подразделения центрального аппарата Государственного бюро расследований может быть гражданин Украины, имеющий высшее образование в соответствии с направлением деятельности подразделения, стаж работы в соответствующей сфере не менее 7 лет, опыт работы на руководящих должностях не менее 3 лет и свободно владеющий государственным языком.

Кроме того, законом определен текст присяги, которую составляют лица, которые впервые назначаются на должности рядового и начальствующего состава Государственного бюро расследований и в соответствующих случаях прошли установленный срок стажировки.

Также законом устанавливаются специальные звания лицам рядового и начальствующего состава Государственного бюро расследований.

Напомним, в Украине появится официальный день Государственного бюро расследований.

Украинские Национальные Новости

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