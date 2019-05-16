Парламент разрешил отдельным подразделениям ГБР заниматься оперативно-розыскной деятельностью
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования деятельности Государственного бюро расследований. За законопроект № 5395-д во втором чтении проголосовали 277 народных депутатов, передает УНН.
Законом предусматривается, что сотрудники ГБР осуществляют оперативно-розыскную деятельность, следователи (розыскные) и негласные следственные (розыскные) действия.
Устанавливается, что директором территориального органа Государственного бюро расследований может быть гражданин Украины, имеющий высшее юридическое образование, имеет стаж работы в области права не менее семи лет (после получения высшего образования), имеет опыт работы на руководящих должностях не менее 3 лет и свободно владеет на государственном языке.
Руководителем подразделения центрального аппарата Государственного бюро расследований может быть гражданин Украины, имеющий высшее образование в соответствии с направлением деятельности подразделения, стаж работы в соответствующей сфере не менее 7 лет, опыт работы на руководящих должностях не менее 3 лет и свободно владеющий государственным языком.
Кроме того, законом определен текст присяги, которую составляют лица, которые впервые назначаются на должности рядового и начальствующего состава Государственного бюро расследований и в соответствующих случаях прошли установленный срок стажировки.
Также законом устанавливаются специальные звания лицам рядового и начальствующего состава Государственного бюро расследований.
Напомним, в Украине появится официальный день Государственного бюро расследований.