Парламент дозволив окремим підрозділам ДБР займатися оперативно-розшуковою діяльністю
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань. За законопроект № 5395-д у другому читанні проголосували 277 народних депутатів, передає УНН.
Законом передбачається, що співробітники ДБР здійснюють оперативно-розшукову діяльність, слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії.
Встановлюється, що директором територіального органу Державного бюро розслідувань може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту, має стаж роботи в галузі права не менше семи років (після здобуття вищої освіти), має досвід роботи на керівних посадах не менше 3 років та вільно володіє державною мовою.
Керівником підрозділу центрального апарату Державного бюро розслідувань може бути громадянин України, який має вищу освіту відповідно до напряму діяльності підрозділу, стаж роботи у відповідній сфері не менше 7 років, досвід роботи на керівних посадах не менше 3 років та вільно володіє державною мовою.
Крім того, законом визначений текст присяги, яку складають особи, що вперше призначаються на посади рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань та у відповідних випадках пройшли встановлений строк стажування.
Також законом встановлюються спеціальні звання осіб рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань.
Нагадаємо, в Україні з’явиться офіційний день Державного бюро розслідувань.