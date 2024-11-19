Парламент Абхазии проголосовал за отставку президента
Киев • УНН
Депутаты парламента Абхазии поддержали отставку президента Аслана Бжании 28 голосами «за». Решению предшествовали протесты из-за инвестиционного соглашения с РФ и захвата правительственных зданий.
Депутаты парламента Абхазии проголосовали за отставку президента Аслана Бжания, пишет BBC, передает УНН.
Детали
Это было тайное голосование с помощью бюллетеней, 28 депутатов проголосовали «за», один - «против», два бюллетеня были признаны недействительными.
Ночью стало известно, что Бжания согласился уйти в отставку при условии, что его место до выборов займет вице-президент Бадра Гунба, а протестующие против ратификации инвестиционного соглашения покинут правительственный комплекс.
Здание парламента и администрации президента захватила на прошлой неделе, требуя отставки Бжания.
Напомним
Президент непризнанной Абхазии подал в отставку после протестов из-за инвестиционного соглашения с рф.