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Парламент Абхазии проголосовал за отставку президента

Парламент Абхазии проголосовал за отставку президента

Киев  •  УНН

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Депутаты парламента Абхазии поддержали отставку президента Аслана Бжании 28 голосами «за». Решению предшествовали протесты из-за инвестиционного соглашения с РФ и захвата правительственных зданий.

Депутаты парламента Абхазии проголосовали за отставку президента Аслана Бжания, пишет BBC, передает УНН.

Детали

Это было тайное голосование с помощью бюллетеней, 28 депутатов проголосовали «за», один - «против», два бюллетеня были признаны недействительными.

Ночью стало известно, что Бжания согласился уйти в отставку при условии, что его место до выборов займет вице-президент Бадра Гунба, а протестующие против ратификации инвестиционного соглашения покинут правительственный комплекс.

Здание парламента и администрации президента захватила на прошлой неделе, требуя отставки Бжания. 

Напомним 

Президент непризнанной Абхазии подал в отставку после протестов из-за инвестиционного соглашения с рф.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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