Париж обвинил РФ в несоблюдении основных прав Сенцова

"Очевидно, что нужно вести диалог. Никогда нельзя разрывать связи, контакты и отношения с другими странами. Мне кажется, что в откровенном и бескомпромиссном диалоге с властью другой страны мы можем признать, что, очевидно, базовые права на защиту (в деле Сенцова) не были соблюдены. Условия содержания господина Сенцова известны, он начал голодовку в мае. Его ситуация обсуждается, конечно, на уровне глав государств, при мобилизации наших НКО (некомерческие организации - ред.) и всего нашего дипломатического аппарата", - заявил Гриво в эфире французской радиостанции.



На замечание журналиста о том, что все приложенные до сих пор усилия и призывы были напрасны и не повлияли на позицию Владимира Путина, официальный представитель правительства сказал, что Путина "вообще мало что трогает".



Как сообщал УНН, после саммита Украина-ЕС глава Европейского совета Дональд Туск надеется, что вопрос об освобождении Сенцова и других украинских политзаключенных станет на повестке дня на предстоящей встрече президентов США Дональда Трампа и РФ Владимира Путина в Хельсинки.



Напомним, Олег Сенцов сейчас находится в исправительной колонии в городе Лабытнанги на севере России. 14 мая он объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, содержащихся в России и Крыму.



Сенцов был осужден российским судом к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Правозащитный центр "Мемориал" в России внес Сенцова в список политзаключенных.



