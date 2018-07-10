Париж звинуватив РФ у недотриманні базових прав Сенцова

"Очевидно, що потрібно вести діалог. Ніколи не можна розривати зв'язки, контакти і відносини з іншими країнами. Мені здається, що у відвертому і безкомпромісному діалозі з владою іншої країни ми можемо визнати, що, очевидно, базові права на захист (у справі Сенцова) не було дотримано. Умови утримання пана Сенцова відомі, він почав голодування в травні місяці. Його ситуація обговорюється, звичайно, на рівні глав держав, при мобілізації наших НКО (некомерційні організації - ред.) і всього нашого дипломатичного апарату", - заявив Гриво в ефірі французької радіостанції.



На зауваження журналіста про те, що всі докладені досі зусилля і заклики були марні і не вплинули на позицію Володимира Путіна, офіційний представник уряду сказав, що Путіна "взагалі мало що торкає".



Як повідомляв УНН, після саміту Україна-ЄС глава Європейської ради Дональд Туск сподівається, що питання про звільнення Сенцова та інших українських політв’язнів стане на порядку денному на майбутній зустрічі президентів США Дональда Трампа та РФ Володимира Путіна у Гельсінкі.



Нагадаємо, Олег Сенцов наразі перебуває у виправній колонії у місті Лабитнангі на півночі Росії. 14 травня він оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, яких утримують у Росії і Криму.

Сенцов був засуджений російським судом до 20 років позбавлення волі 25 серпня 2015 року за обвинуваченням у підготовці терактів в Криму. Правозахисний центр "Меморіал" у Росії вніс Сенцова до списку політв'язнів.



