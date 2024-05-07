Париж после вызова посла Франции в рф обвинил дипломатическую службу москвы в манипулировании информацией.

Франция заявила во вторник, что ее посла в россии вызвали 6 мая, и обвинила дипломатическую службу москвы в манипулировании информацией и запугивании, пишет УНН со cсылкой на The Guardian и Reuters.

Детали

Министерство иностранных дел россии сообщило в понедельник, что вызвало посла Франции в москве.

"Франция отмечает, что дипломатическими каналами вновь злоупотребляют для манипулирования информацией и запугивания", - заявили в министерстве иностранных дел Франции.

В заявлении, как указывает France24, добавлено, что "российское министерство в очередной раз взялось за перенос ответственности, пытаясь обвинить страны Запада в угрозах россии, в то время как последняя уже более двух лет ведет агрессивную войну в Украине... и продолжает свои агрессивные маневры, направленные на дестабилизацию европейских стран, в частности через кибератаки и гибридные действия".

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