Париж після виклику посла Франції у рф звинуватив дипломатичну службу москви в маніпулюванні інформацією
Київ • УНН
Париж після виклику посла Франції у рф звинуватив дипломатичну службу москви в маніпулюванні інформацією.
Франція заявила у вівторок, що її посла в росії викликали 6 травня, і звинуватила дипломатичну службу москви в маніпулюванні інформацією та залякуванні, пише УНН з посиланням на The Guardian та Reuters.
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Міністерство закордонних справ росії повідомило в понеділок, що викликало посла Франції в москві.
"Франція зазначає, що дипломатичними каналами знову зловживають для маніпулювання інформацією та залякування", - заявили в міністерстві закордонних справ Франції.
У заяві, як вказує France24, додано, що "російське міністерство вкотре взялося за перенесення відповідальності, намагаючись звинуватити країни Заходу в погрозах росії, у той час як остання вже понад два роки веде агресивну війну в Україні... і продовжує свої агресивні маневри, спрямовані на дестабілізацію європейських країн, зокрема через кібератаки та гібридні дії".
Через "войовничі заяви" Парижа: у мзс рф роз'яснили, чому викликали посла Франції06.05.24, 19:39 • 22099 переглядiв