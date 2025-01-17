Париж отказывается от использования платформы X
Киев • УНН
Город Париж закрывает свой официальный аккаунт в социальной сети X из-за распространения дезинформации и языка вражды. Городские власти переходят на платформу Bluesky, следуя за мэром Анн Идальго.
Французская столица покидает платформу X из-за дезинформации и языка вражды, которые все растут в соцсети американского миллиардера Илона Маска. Об этом говорится в прощальном сообщении пиар-аккаунта Парижа, пишет УНН.
Город Париж закрывает свой аккаунт в понедельник, 20 января. Это сложный выбор, но он необходим, если мы хотим сплотить общество с помощью мирных средств самовыражения. Более чем когда-либо, Париж привержен фактам и правдивой информации,
Также сообщается, что Париж переходит к соцсети Bluesky.
Пиар-аккаунт столицы отметил, что Х уменьшает охват фактических и объективных сообщений, а также подпитывает язык ненависти и дезинформацию, что вкупе с отсутствием модерации превратилось в проблему.
В конце 2023 года Х покинула мэр Парижа Анн Идальго, назвав платформу "помойкой" и "оружием массового уничтожения наших демократий".
Эта платформа и ее владелец сознательно действуют на обострение напряженности и конфликтов... Давайте не будем обманывать себя. Это очень четкий политический проект, который хочет отказаться от демократии и ее ценностей ради мощных частных интересов,
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