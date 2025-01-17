Париж відмовляється від використання платформи X
Київ • УНН
Місто Париж закриває свій офіційний акаунт у соціальній мережі X через поширення дезінформації та мови ворожнечі. Міська влада переходить на платформу Bluesky, слідуючи за мером Анн Ідальго.
Французька столиця покидає платформу X через дезінформацію та мову ворожнечі, які дедалі зростають у соцмережі американського мільярдера Ілона Маска. Про це йдеться у прощальному дописі піар-акаунту Парижа, пише УНН.
Місто Париж закриває свій акаунт у понеділок, 20 січня. Це складний вибір, але він необхідний, якщо ми хочемо згуртувати суспільство за допомогою мирних засобів самовираження. Більш ніж будь-коли, Париж відданий фактам і правдивій інформації,
Також повідомляється, що Париж переходить до соцмережі Bluesky.
Піар-акаунт столиці зазначив, що Х зменшує охоплення фактичних і об'єктивних повідомлень, а також підживлює мову ненависті і дезінформацію, що вкупі з відсутністю модерації перетворилося на проблему.
Наприкінці 2023 року Х залишила мер Парижа Анн Ідальго, назвавши платформу "помийкою" та "зброєю масового знищення наших демократій".
Ця платформа і її власник свідомо діють на загострення напруженості і конфліктів ... Давайте не будемо обманювати себе. Це дуже чіткий політичний проєкт, який хоче відмовитися від демократії та її цінностей заради потужних приватних інтересів,
SEC подала позов проти Маска через приховування купівлі акцій Twitter15.01.25, 08:58 • 26162 перегляди