Париж відмовляється від використання платформи X

Французька столиця покидає платформу X через дезінформацію та мову ворожнечі, які дедалі зростають у соцмережі американського мільярдера Ілона Маска. Про це йдеться у прощальному дописі піар-акаунту Парижа, пише УНН.

Місто Париж закриває свій акаунт у понеділок, 20 січня. Це складний вибір, але він необхідний, якщо ми хочемо згуртувати суспільство за допомогою мирних засобів самовираження. Більш ніж будь-коли, Париж відданий фактам і правдивій інформації,

Також повідомляється, що Париж переходить до соцмережі Bluesky.

Піар-акаунт столиці зазначив, що Х зменшує охоплення фактичних і об'єктивних повідомлень, а також підживлює мову ненависті і дезінформацію, що вкупі з відсутністю модерації перетворилося на проблему.

Наприкінці 2023 року Х залишила мер Парижа Анн Ідальго, назвавши платформу "помийкою" та "зброєю масового знищення наших демократій".

Ця платформа і її власник свідомо діють на загострення напруженості і конфліктів ... Давайте не будемо обманювати себе. Це дуже чіткий політичний проєкт, який хоче відмовитися від демократії та її цінностей заради потужних приватних інтересів,