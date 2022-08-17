Париж накрыли сильные дожди: нарушена работа метро и железной дороги
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. После недавней жары во Франции погода сменилась штормами, которые принесли ливни и кое-где град. Париж во вторник вечером накрыли мощные дожди, значительно нарушившие движение парижского метро и некоторых железнодорожных линий в столичном регионе Иль-де-Франс. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Le Parisien.
Детали
Мощный шторм со ливнем обрушился на столицу около 18:00. Метеостанция Эйфелевой башни зафиксировала порывы ветра до 104 км/ч.
По информации метеорологов, менее чем через час в Париже выпало 44 мм осадков.
Из-за ухудшенных погодных условий сообщалось о сбоях на некоторых железнодорожных линиях в Иль-де-Франсе и о замедлении движения в обоих направлениях Северного вокзала Парижа.
Также движение было прервано по всей линии в направлении аэропорта Орли, его удалось нормализовать лишь в 21:30 по местному времени.
Кроме этого, пострадали несколько линий метро. По меньшей мере, семь станций метро были закрыты, поезда не останавливались из-за наводнения, по сообщению на сайте метрополитена, на 21:00 оставались закрытыми две станции.
В то же время служба борьбы с чрезвычайными ситуациями около 22:00 успокоила парижан, отметив, что наибольшие последствия шторма – “несколько затопленных подвалов”.
Ранее
Метеорологическая служба Meteo France, информировала, что во вторник Францию накроют ливни и штормы после недавней жары.
Дополнение
До прошлой недели большая часть страны страдала от сильной жары и высоких температур, а также от засухи.
По словам экспертов, грозы в сочетании с продолжающейся засухой и аномальной жарой вызывают опасения по поводу наводнений.
Поскольку верхний слой почвы высох из-за засухи, вероятно, будет поглощено очень мало воды, и большая ее часть будет стекать и оседать в низких точках, что приведет к наводнениям.