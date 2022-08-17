Париж накрыли сильные дожди: нарушена работа метро и железной дороги

Детали

Мощный шторм со ливнем обрушился на столицу около 18:00. Метеостанция Эйфелевой башни зафиксировала порывы ветра до 104 км/ч.

По информации метеорологов, менее чем через час в Париже выпало 44 мм осадков.

Из-за ухудшенных погодных условий сообщалось о сбоях на некоторых железнодорожных линиях в Иль-де-Франсе и о замедлении движения в обоих направлениях Северного вокзала Парижа.

Также движение было прервано по всей линии в направлении аэропорта Орли, его удалось нормализовать лишь в 21:30 по местному времени.

Кроме этого, пострадали несколько линий метро. По меньшей мере, семь станций метро были закрыты, поезда не останавливались из-за наводнения, по сообщению на сайте метрополитена, на 21:00 оставались закрытыми две станции.

В то же время служба борьбы с чрезвычайными ситуациями около 22:00 успокоила парижан, отметив, что наибольшие последствия шторма – “несколько затопленных подвалов”.

Ранее

Метеорологическая служба Meteo France, информировала, что во вторник Францию ​​накроют ливни и штормы после недавней жары.

Дополнение

До прошлой недели большая часть страны страдала от сильной жары и высоких температур, а также от засухи.

По словам экспертов, грозы в сочетании с продолжающейся засухой и аномальной жарой вызывают опасения по поводу наводнений.

Поскольку верхний слой почвы высох из-за засухи, вероятно, будет поглощено очень мало воды, и большая ее часть будет стекать и оседать в низких точках, что приведет к наводнениям.