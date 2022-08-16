У Франції після спеки очікуються сильні шторми та дощ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. За даними офіційної метеорологічної служби Meteo France, у вівторок Францію накриють зливи та шторми після недавньої спеки, передає УНН.
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П'ять департаментів у південно-західному регіоні — Од, Аверон, Гар, Еро та Тарн — перебувають у стані "помаранчевого" рівня небезпеки через ризик грози. Штормові дощі також очікуються в Парижі та регіоні Іль-де-Франс, Верхній Франції, Окситанії, Овернь-Роне-Альпи та вночі у Прованс-Альпи-Лазурний берег.
«У південно-західному регіоні прогнозується бурхлива гроза, що супроводжуватиметься сильною електричною активністю, сильним градом і сильним скупченням опадів», — йдеться у прогнозі.
Така погода збережеться і середу, особливо на південному сході із сильними поривами вітру та сильним градом. В інших регіонах країни сильні дощі.
Що було раніше
До минулого тижня більша частина країни страждала від сильної спеки та високих температур, а також від посухи.
За словами експертів, грози в поєднанні з посухою і аномальною спекою, що триває, викликають побоювання з приводу повеней.
Оскільки верхній шар ґрунту висох через засуху, ймовірно, буде поглинено дуже мало води, і більша її частина буде стікати і осідати в низьких точках, що призведе до повеней.