Во Франции после жары ожидаются сильные штормы и дождь

Детали

Пять департаментов в юго-западном регионе — Од, Аверон, Гар, Эро и Тарн — находятся в состоянии "оранжевого" уровня опасности из-за риска грозы. Штормовые дожди также ожидаются в Париже и регионе Иль-де-Франс, Верхней Франции, Окситании, Овернь-Роне-Альпы и ночью в Прованс-Альпы-Лазурный берег.

«В юго-западном регионе прогнозируется бурная гроза, которая будет сопровождаться сильной электрической активностью, сильным градом и сильным скоплением осадков», — говорится в прогнозе.

Такая погода сохранится и в среду, особенно на юго-востоке с сильными порывами ветра и сильным градом. В других регионах страны сильные ливни.

Что было раньше

До прошлой недели большая часть страны страдала от сильной жары и высоких температур, а также от засухи.

По словам экспертов, грозы в сочетании с продолжающейся засухой и аномальной жарой вызывают опасения по поводу наводнений.

Поскольку верхний слой почвы высох из-за засухи, вероятно, будет поглощено очень мало воды, и большая ее часть будет стекать и оседать в низких точках, что приведет к наводнениям.