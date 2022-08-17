Париж накрили сильні дощі: порушена робота метро та залізниці

КИЇВ. 17 серпня. УНН. Після недавньої спеки у Франції погода змінилася на шторми, які принесли зливи та подекуди град. Париж у вівторок ввечері накрили потужні дощі, які значно порушили рух паризького метро та деяких залізничних ліній в столичному регіоні Іль-де-Франс. Про це повідомляє УНН з посиланням на Le Parisien.