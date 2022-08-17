Париж накрили сильні дощі: порушена робота метро та залізниці
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Після недавньої спеки у Франції погода змінилася на шторми, які принесли зливи та подекуди град. Париж у вівторок ввечері накрили потужні дощі, які значно порушили рух паризького метро та деяких залізничних ліній в столичному регіоні Іль-де-Франс. Про це повідомляє УНН з посиланням на Le Parisien.
Деталі
Потужний шторм зі зливою обрушився на столицю близько 18:00. Метеостанція Ейфелевої вежі зафіксувала пориви вітру до 104 км/год.
За інформацією метеорологів, менш ніж за годину в Парижі випало 44 мм опадів.
Через погіршені погодні умови повідомлялося про збої на деяких залізничних лініях в Іль-де-Франс та про сповільнення руху в обох напрямках Північного вокзалу Парижа.
Також рух був перерваний на всій лінії у напрямку аеропорту Орлі, його вдалося нормалізувати лише о 21:30 за місцевим часом.
Крім цього, постраждали кілька ліній метро. Щонайменше сім станцій метро були закриті, потяги не зупинялися через повінь, за повідомленням на сайті метрополітену, на 21:00 залишалися закритими дві станції.
Водночас служба боротьби з надзвичайними ситуаціями близько 22:00 заспокоїла парижан, зазначивши, що найбільші наслідки шторму - “кілька затоплених підвалів”.
Раніше
Метеорологічна служба Meteo France, інформувала, що у вівторок Францію накриють зливи та шторми після недавньої спеки.
Доповнення
До минулого тижня більша частина країни страждала від сильної спеки та високих температур, а також від посухи.
За словами експертів, грози в поєднанні з посухою і аномальною спекою, що триває, викликають побоювання з приводу повеней.
Оскільки верхній шар ґрунту висох через засуху, ймовірно, буде поглинено дуже мало води, і більша її частина буде стікати і осідати в низьких точках, що призведе до повеней.