Париж готовится к 1 мая: Макрон требует жестких действий против хулиганов

Полиция в столице страны Париже готовится к новым беспорядкам в День труда. Глава столичной полиции Дидье Лальман запретил демонстрации в некоторых районах города, в частности, на Елисейских полях, сообщает агентство dpa. Именно на этом бульваре в центре Парижа последние месяцы во время протестов "желтых жилетов" часто вспыхивали столкновения демонстрантов с правоохранителями. Рестораны и магазины по маршрутам проведения акций, по распоряжению полиции, 1 мая должны быть закрыты. Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил, что в среду к мерам безопасности в столице привлекут более 7400 правоохранителей.

По сообщениям местных СМИ, полиция ожидает в Париже до двух тысяч готовых к насильственным действиям хулиганов. При этом их ядро составляют примерно 200 радикалов, отмечает французский вещатель Franceinfo.

Напомним, на 1 мая в Париже традиционно запланированы протесты профсоюзов. В предыдущие годы во время демонстраций в День труда нередко имели место вспышки насилия. О своем участии в акциях в День труда в этом году объявили и сторонники "желтых жилетов". Поэтому полиция ожидает, что 1 мая в столицу Франции приедут многочисленные радикальные участники этого протестного движения, сообщают местные СМИ.

Как сообщал УНН, 27 апреля акции "желтых жилетов" прошли в Париже, Страсбурге, Монпелье, Марселе, Лионе и Бордо. Минувшие выходные стали уже 24-ми подряд, во время которых происходили протесты. По данным французской полиции, в Париже на антиправительственную акцию пришло около 5,5 тысячи участников. В целом по стране МВД Франции насчитало в минувшую субботу 23,6 тысячи митингующих - неделей раньше их было около 28 000. Акции прошли несмотря на обещания Макрона снизить налоги и бороться с нелегальной миграцией, которые он объявил для того, чтобы снять напряжение в обществе и уменьшить поддержку протестов. Общее количество задержанных во время протестов составила 42 человека.