У Франції 23 тисяч людей взяли участь в акціях протесту "жовтих жилетів"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Чергова, 24-а, хвиля маніфестацій "жовтих жилетів" зібрала у Франції 23,6 тис. осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на МВС Франції.
У міністерстві додали, що з цього числа 2,6 тис. маніфестантів вийшли на вулиці Парижа. При цьому в минулу суботу, 20 квітня, згідно з даними МВС, в акціях "жовтих жилетів" у Франції взяли участь 27,9 тис. осіб.
Наймасовіші акції пройшли в Парижі і в Страсбурзі, де були затримані 26 осіб. Двоє людей - представник "жовтих жилетів" і поліцейський - отримали травми під час заворушень.
Нагадаємо, сотні учасників руху "жовтих жилетів" вийшли в суботу вдень на вулиці Парижа, щоб взяти участь у черговій 24-ї загальнонаціональної акції протесту в Парижі.