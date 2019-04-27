"Жовті жилети" знову протестують у Франції

"Жовті жилети" протестують в Парижі та інших містах.



"Ми тут, навіть якщо Макрон не хоче, ми тут", - скандують протестувальники.



Також в Страсбурзі проізрошлі зіткнення "жовтих жилетів" з поліцією.



Як повідомляв УНН, щонайменше 14 правоохоронців 21 квітня отримали поранення в ході акцій протесту руху "жовтих жилетів" у Франції.



Нагадаємо, хвиля протестів "жовтих жилетів" у Франції почалася ще 17 листопада минулого року через анонсоване підвищення акцизів на паливо. Демонстранти блокували дороги, автозаправки, сховища пального і торгові центри, часто виникали насильницькі сутички протестувальників з правоохоронцями. З тих пір акції не припинялися і досягали піку в вихідні.