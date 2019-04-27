"Жовті жилети" знову протестують у Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Сотні учасників руху "жовтих жилетів" вийшли в суботу вдень на вулиці Парижа, щоб взяти участь у черговій 24-ї загальнонаціональної акції протесту в Парижі. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP.
"Жовті жилети" протестують в Парижі та інших містах.
"Ми тут, навіть якщо Макрон не хоче, ми тут", - скандують протестувальники.
Також в Страсбурзі проізрошлі зіткнення "жовтих жилетів" з поліцією.
Як повідомляв УНН, щонайменше 14 правоохоронців 21 квітня отримали поранення в ході акцій протесту руху "жовтих жилетів" у Франції.
Нагадаємо, хвиля протестів "жовтих жилетів" у Франції почалася ще 17 листопада минулого року через анонсоване підвищення акцизів на паливо. Демонстранти блокували дороги, автозаправки, сховища пального і торгові центри, часто виникали насильницькі сутички протестувальників з правоохоронцями. З тих пір акції не припинялися і досягали піку в вихідні.