"Желтые жилеты" снова протестуют во Франции

"Желтые жилеты" протестуют в Париже и других городах.



"Мы здесь, даже если Макрон не хочет, мы здесь", - скандируют протестующие.



Также в Страсбурге произрошли столкновения "желтых жилетов" с полицией.



Как сообщал УНН, по меньшей мере 14 стражей правопорядка 21 апреля получили ранения в ходе акций протеста движения "желтых жилетов" во Франции.



Напомним, волна протестов "желтых жилетов" во Франции началась еще 17 ноября прошлого года из-за анонсированых повышений акцизов на топливо. Демонстранты блокировали дороги, автозаправки, хранилища горючего и торговые центры, часто возникали насильственные столкновения протестующих с правоохранителями. С тех пор акции не прекращались и достигали пика в выходные.