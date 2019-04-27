"Жовті жилети" повернуться 1 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. У Франції тривають масові виступи прихильників руху "жовтих жилетів". Про це повідомляє УНН з посиланням на Еuronews.
Столицею протестів на цей раз був обраний Страсбург. Акція проводиться у відповідь на заяви президента країни Еммануеля Макрона, який в ході великої прес-конференції на цьому тижні пообіцяв провести реформи. Запевнення Макрона щодо зниження податків не отримали широкої підтримки. "Жовті жилети" вимагають його відставки.
І на цей раз в ході маніфестацій не обійшлося без сутичок з поліцією. Повідомляється про одного постраждалого.
Акції "жовтих жилетів" в суботу проводяться і в інших містах Франції. Протестуючі пройшли маршем також в Парижі і Тулузі. Виступи невдоволених політикою уряду тривають 24 тиждень поспіль.
Наступна масова акція "жовтих жилетів" запланована на 1 травня, День праці.
За даними МВС Франції, щонайменше 5,5 тис. осіб беруть участь в акціях протесту руху "жовтих жилетів" у Франції, з них 2,6 тис. - в Парижі.
Як повідомляв УНН, сотні учасників руху "жовтих жилетів" вийшли в суботу вдень на вулиці Парижа, щоб взяти участь у черговій 24-ї загальнонаціональної акції протесту.